الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

إقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم الفريق الكروي الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: " كولر قد أبدى إعجابه بمدافع زد محمد إسماعيل مما دفع إدارة الكرة للتواصل معه".

الأهلي يتفق مع محمد إسماعيل

وأضاف شبانة: " نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على موافقة اللاعب والوصول إلى الخطوط العريضة للتعاقد قبل فتح باب التفاوض مع ناديه".

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