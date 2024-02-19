الإثنين 19 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم البحرينية
الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 2,051.10، نقطة بانخفاض وقدره 0.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 754.77 نقطة بارتفاع وقدره 2.36 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

 

الأسهم البحرينية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و621 ألفا و258 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 893 ألفا و996 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.

 

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الأسهم المغربية تغلق على ارتفاع

 

الأسهم المغربية

 

أَغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.38 %، عند 12.920,11 نقطة.

 

 وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.38 %، ليستقر عند 1.051,55 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.67 % بمجموع 960,46 نقطة.

 

 وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.42 % بمجموع 11.953,24 نقطة.

 

 وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 250 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 668 مليار درهم مغربي.

 

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