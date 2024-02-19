الأسهم اليابانية : نيكاي يتراجع تحت ضغط خسائر أسهم الرقائق

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على تراجع وظل قرب مستوى قياسي مرتفع، اليوم الاثنين، تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق في أعقاب خسائر نظيراتها الأميركية يوم الجمعة.

الأسهم اليابانية

وانخفض المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.04% لينهي اليوم عند مستوى 38470.38 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 38865.06 نقطة يوم الجمعة. وكان يبعد بذلك 93 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في آخر أيام التداول من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان.

وقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية أداء أفضل مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.57%.

وتسبب سهما شركة أدفانتست وطوكيو إلكترون صاحبا الوزن الثقيل بقطاع الرقائق في أكبر خسارة للمؤشر نيكاي، إذ تراجعا 60 و55 نقطة على الترتيب بما يعادل هبوطا بواقع 3.2% و1.6%.

الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وكانت نينتندو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، وتراجعت 5.8%.

وخالف سهم سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية ، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذا الاتجاه وزاد 47 نقطة بارتفاع 2.8% بعد تقرير إعلامي يفيد بأن المؤسس ماسايوشي سون يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمشروع رقائق.

وحققت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى فى أسواق الأسهم اليابانية مكاسب، وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تعزيز ربحيتها. وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، إذ قفز 2.9%.