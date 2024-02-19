الأسهم السعودية تواصل تحقيق مكاسبها للجلسة 13

يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ13 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة أكثر 6.5%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية، وبقاء أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا للبرميل.

الأسهم السعودية

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية فى الأسهم السعودية "تاسي" في جلسة تعاملات، اليوم الاثنين، نحو 93 نقطة أو 0.74% ليصل إلى 12595 نقطة.

وشهدت السوق فى أسواق الأسهم السعودية تداولات بقيمة 11.73 مليار ريال عبر تداول 422.62 مليون سهم.

أسواق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية

وسجلت أسهم 117 شركة فى أسواق الأسهم السعودية ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 107 شركات من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (أماك، الصناعات الكهربائية، رعاية، باتك، لازوردي) بنسب تراوحت بين 9.84% إلى 6.42%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (أنابيب الشرق، تكوين، ليفا، كاتريون، الوطنية للتعليم) بنسبة تراوحت بين 3.78% إلى 2.73%.

وتصدر سهم "باتك" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 26.7 مليون سهم، فيما تصدر سهم "عذيب للاتصالات" التداولات من حيث القيمة بـ 698.9 مليون ريال.