الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يتفقد معرضًا على هامش مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض المقام على هامش مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة.

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح "إيجبس 2024"

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السيسي: أفريقيا ومصر في حاجة إلى التمويل منخفض التكلفة

واستمع الرئيس السيسي لشرح المسؤولين عن المعرض.

 

وشهد  الرئيس السيسي اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

 

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وعدد من كبار رجال الدولة وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

 

وتقام فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) بمشاركة 120 دولة.

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