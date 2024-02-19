أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح "إيجبس 2024"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يستمر لمدة 3 أيام حتى 21 فبراير الجاري، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

وتنشر "بوابة الوفد" في هذا التقرير أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر.

مصر كانت تفقد حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لسوء البنية الأساسية.

تمكنا من التغلب على المشاكل وتحسين البنية التحتية خلال 7 سنوات.

مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية.

الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويًا، تراجع بنسبة 40 لـ 50%.

15 مليون وحدة وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدنا في إيد بعض.

هناك تحديات كبرى أمام مصر بداية من فيروس كورونا حتى ما يحدث الآن في قطاع غزة.

ما تحتاجه مصر وأفريقيا هو التمويل منخفض التكلفة.

منذ 2015 وحتى اليوم لم يتم تنفيذ وعود قمة باريس للمناخ.

لابد من توفير التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة.