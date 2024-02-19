السيسي: أفريقيا ومصر في حاجة إلى التمويل منخفض التكلفة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه خلال الحديث عن الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة وتأثيرها، فإن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات تستطيع تنفيذ هذه التعهدات، لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تستطيع أن تنفذ تلك التعهدات.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن دولًا في أفريقيا، ومصر منها، عندما تضع تعهدات تكون صعبة جدًا في تنفيذها، نظرًا للقدرات التنظيمية، منوهًا بأن ما تحتاجه مصر وأفريقيا هو التمويل منخفض التكلفة.