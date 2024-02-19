كيف يغفر الله لك ألف ذنب ويعطيك ألف حسنة؟

يهدينا الله في شريعته السمحة أعمال صالحة على قدر كبير من اليسر والبساطة ولكنها ذو أجر عظيم، فأرشدنا الله إليها على يد سيد الخلق مُعلمنا ومشردنا لكل خير محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون هدايا تجبر خواطرنا وتقصيرنا وتقربنا من الله زلفى.







تحدث الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف عن عملًا يسهل اتباعه في شتى أوقات اليوم وسط مشاغلنا اليومية التي سخرنا الله فيها للمعيشة الحلال، وقال أنها يغفر الله بها ألف ذنب ويعطينا بها ألف حسنة، وتزرع لنا الملائكة في الجنة مائة نخلة فنغدو أصحاب في جنة النعيم.



وتابع عبد الرازق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا العمل الجليل في الحديث الشريف، فعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطيئة، رواه مسلم.



فنجد أنفسنا أمام ذكر الله أيسر الأعمال وأثقلها وخاصة التسبيح وهو تنزيه الله جل جلاله، ووضح عبد الرازق أننا لننال هذه الهدية في حديثه الشريف نذكر الله صباحًا ومساءً فنقول سبحان الله وبحمد صباحًا ومساءً 100 مرة، وإذا سبحنا الله أكثر من مائة يكون لأجر مضاعف، فالله سبحانه وتعالى يحب التسبيح وما عند الله أكثر.



وأشار عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف أن التسبيح سبب في غفران الذنوب، وأن التسبيح يغير الأقدار، كما حدث مع سيدنا يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت واستقر في بطنه، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “فلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤)" سورة الصافات.





فقد نجاه الله عز وجل عندما دعاه في بطن الله جل جلاله في بطن الحوت فقال" اللَّهُمَّ لا إلهَ إلا أنْتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" فقذفه الحوت من بطنه بالعراء، وأظله بشجرة من يقطين تظله بظلها الظليل لطفًا من الله، وهكذا ينجي اللّه المؤمنين.



