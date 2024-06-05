اخر تطورات أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 5 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

الدولار يرتفع قبل بيانات حاسمة قد ترسم مستقبل الفائدة

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وعقد اجتماع للسياسة النقدية في كندا مع مراهنة المتعاملين على أن هذا الاجتماع قد يطلق دورة تيسير نقدي في بعض أكبر اقتصادات العالم.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الأربعاء، وبيانات وظائف في وقت لاحق من الأسبوع.

وظل الدولار قرب أدنى مستوى في نحو شهرين مع ظهور مؤشرات، الإثنين، على ضعف محتمل في الاقتصاد الأميركي مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة. ويعقد بنك كندا المركزي اجتماعه قبل يوم من اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس. وتتوقع الأسواق بنسبة 75 بالمئة خفض الفائدة في كندا وبنسبة 95 بالمئة في أوروبا.

وظل الدولار الكندي عند منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ أشهر مسجلا 1.3678 للدولار الأميركي كما جاء أداء اليورو مماثلا وسجل 1.0881 دولار. ويترقب المستثمرون النظرة المستقبلية لبنك كندا والمركزي الأوروبي بقدر ترقبهم للقرار الذي سيتخذانه.

وارتفع مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 104.92 بعد أن سجل أمس الثلاثاء 103.99 وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل. ويعقد بنك كندا المركزي اجتماعه قبل يوم من اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس. وتتوقع الأسواق بنسبة 75 بالمئة خفض الفائدة في كندا وبنسبة 95 بالمئة في أوروبا.

وظل الدولار الكندي عند منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ أشهر مسجلا 1.3678 للدولار الأمريكي كما جاء أداء اليورو مماثلا وسجل 1.0881 دولار. ويترقب المستثمرون النظرة المستقبلية لبنك كندا والمركزي الأوروبي بقدر ترقبهم للقرار الذي سيتخذانه.

وارتفع مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 104.92 بعد أن سجل أمس الثلاثاء 103.99 وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل. وتراجع الين بنحو 0.6 بالمئة مسجلا 155.90 للدولار متخليا عن أغلب المكاسب التي حققها أمس الثلاثاء.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا بعدما أظهرت بيانات عن اقتصاد البلدين أن الوضع أقل سوءا مما خشي المستثمرون.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6657 دولار أميركي كما صعد الدولار النيوزيلندي بذات النسبة مسجلا 0.6184 دولار أمريكي.