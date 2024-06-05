شاهد.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد المران التدريب علي بعض الجمل الفنية و التكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم أمام و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

منتخب مصر بالأحمر و بوركينا بالأخضر

ومان الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ قد أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .

أدار الاجتماع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات .

وزير الشباب والرياضة يدعم المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو غداً

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي التواجد مساء اليوم الأربعاء، لدعم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والذي يستعد لخوض مباراته المرتقبة بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ أمام منتخب بوركينا فاسو، والتي تقام غداً الخميس في العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه المباراة وتأثيرها على مسار المنتخب الوطني وتطلعات الشعب المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني في التحضير لهذه المباراة المهمة، معرباً عن ثقته في أن العمل الجاد والتركيز سيؤتي ثمارهما في المباراة، وسيمكن الفريق من تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو التأهل.

ووجه الوزير دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور المباراة ودعم لاعبي المنتخب وجهازه الوطني في أول لقاء رسمي له، موجهاً رسالته للاعبين، حثهم فيها على الأداء الرجولي وتمثيل بلادهم بصورة مشرفة تليق باسم المنتخب الوطني، وتؤكد تربعه علي عرش القارة الافريقية، وتقديم أفضل أداء للفوز في هذه المباراة الحاسمة، وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن جانبه، أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم كل مالديهم للفوز بالمباراة غدا واقتناص نقاط المباراة للاقتراب نحو حلم التأهل لكأس العالم واسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن الروح المعنوية للفريق مرتفعة وأن اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز.

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