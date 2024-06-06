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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منع لاعبو الأهلي من الظهور إعلاميًا بعد تصريحات أفشة الأخيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر منع لاعبو الفريق من الظهور إعلامياً وغلق باب الاحتفال بدوري أبطال إفريقيا والتركيز في المرحلة المقبلة، كما كشف عن استعدادات القلعة الحمراء للفترة القادمة من مباريات الدوري.

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وتابع بيبو خلال حديثه عبر أون تايم سبورتس 2،  إنه تم إلغاء ظهور طاهر محمد طاهر إعلاميا اليوم بسبب ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية، وهو ما ساعدهم في اتخاذ القرار.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من ظهور محمد مجدي أفشة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وتصريحاته التي أثارت استياء وغضب مسئولي القلعة الحمراء وزملائه في الفريق، وبعدها قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية عليه، كما غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل الجيم.

 

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