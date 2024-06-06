منى زكي تفاجيء اليوتيوبر المتهم بالإساءة إليها بقرار جديد بعد إدانته (تفاصيل)

تنازلت النجمة منى زكي عن الدعوتين الجنائية والمدنية فى قضية اليوتيوبر، المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف لها، على خلفية انتقاده لفيلم "أصحاب ولا أعز".

تفاصيل تنازل منى زكي عن الدعاوى المرفوعة ضد اليوتيوبر المتهم بالإساءة إليها

جاء قرار منى زكي بالتنازل عن الدعوتين، بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال مسيئة في حقها، وحق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

منى زكي

وبدوره، أعلن "شعبان سعيد" المحامى بالنقض بصفته وكيل الفنانة منى زكي، أن تنازل الفنانة يأتى بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه.

وأكد محامي منى زكي، أنه بناءً على اعتذار المتهم، وحرصًا من الفنانة على عدم ضياع مستقبله، وحرصًا على أسرته التى ستضيع إذا ما تم حبسه، بالإضافة إلى توسط الكثيرين، وإبداء أسفهم لما بدر من المتهم المذكور، وتعهدهم بعدم عودته للإساءة مستقبلًا، فقد رأى كلاهما أن يتقبلا اعتذاره.

منى زكي

منى زكي تهنيء جميلة عوض بعقد قرانها: لا أستطيع أن أصدق، أن بيبي جميلة متزوجة

على صعيد آخر، حرصت منى زكي، على تهنئة صديقتها الفنانة جميلة عوض، بمناسبة عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الذي احتفلت به منذ أيام، وذلك عبر أستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

نشرت منى زكي صورة لخبر عقد قران جميلة عوض، وأرفقتها بتعليق قائلة: "لا أستطيع أن أصدق، أني بيبي جميلة متزوجة، مبروك أحبكما".

منى زكي عبر انستجرام

آخر أعمال منى زكي

وكانت آخر أعمال النجمة منى زكي السينمائية، فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، محمد فراج، ومحمد ممدوح، وعارفة عبد الرسول، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وحسن العدل، ومحمد علاء، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث فيلم 404، حول "غادة" التي تجسد شخصيتها منى زكي، قبل أيام من سفرها إلى (مكة) لأداء فريضة الحج، حيث تتورط (في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، وتتوالى الأحداث.