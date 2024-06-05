الأربعاء 05/يونيو/2024 - 09:35 م 6/5/2024 9:35:57 PM

كان الله فى عون الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لأن خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن عدة محاور مهمة جداً، أبرزها على الإطلاق مراعاة اختيار الوزراء الجدد طبقاً لخطاب التكليف الذى يهتم بمحددات الأمن القومى المصرى، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، وأهم من هذا هو بناء الإنسان المصرى الذى يتطلب تغييراً شاملاً فى الثقافة والتعليم. كل هذه القضايا الواردة فى خطاب التكليف تستدعى مشقة بالغة من «مدبولى» من أجل حسن الاختيار، والدقة المتناهية لمن يستطيع أن يتولى الحقائب الوزارية المختلفة.

وهذا بالتبعية يقودنا إلى الحديث عن ضرورة اختيار وزراء أو حتى محافظين سياسيين، فالوزير السياسى أو المحافظ السياسى هو من يقدر على هذه المهمة الشاقة جداً. وأعتقد أن الوزير السياسى هو الوحيد القادر على تنفيذ ما ورد فى خطاب التكليف، وبالتالى فإن الدكتور مدبولى لم يعد أمامه خيار فى هذا الشأن سوى اختيار الوزير أو المحافظ السياسى، لتنفيذ متطلبات الحكومة الجديدة كما يراها الرئيس السيسى، وهذا لا يمنع أبداً أن يكون نواب أو مساعدو الوزير من التكنوقراط لتنفيذ ما يطلب منهم.

ولذلك لا أرى غضاضة فى تأنى الدكتور مدبولى فى عملية الاختيار، والحمد لله مصر بها قامات سياسية ولديها أفكار عظيمة تلبى هذه المتطلبات الواردة فى خطاب التكليف. ولذلك فإن السرعة فى الاختيار مرفوضة فى ظل قيام الحكومة السابقة بتسيير الأعمال المطلوبة. والسرعة فى هذا الشأن ضررها بالغ بالدرجة الأولى على الدكتور مدبولى وعلى الوطن والمواطن. كما أن الولاءات فى هذا الشأن مرفوضة جملة وتفصيلاً، لأن القضايا الواردة فى خطاب التكليف تستوجب حسن الاختيار، وبما يليق بالمرحلة الجديدة من عمر البلاد فى ظل بنية أساسية وضعتها مصر، وتتطلب نوعاً معيناً من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الكبرى بالبلاد.

وأتمنى على الله أن يعين الدكتور مدبولى فى عملية الاختيار لتنفيذ ما ورد فى خطاب التكليف الذى يهدف فى نهاية الأمر إلى بناء الإنسان المصرى ومحددات الأمن القومى الذى يواجه تحديات بشعة تجعل عيون الدولة ساهرة على هذا الأمر الخطير، وأعتقد للمرة المليون أن اختيار الوزير أو المحافظ السياسى هو ضرورة حتمية أمام مدبولى.

