رمضان عبد الرازق .. يحذر من الفرق بين العبد الغافل والناسي

جاء الإسلام رحمة للعالمين، كما أرسل الله سبحانه وتعالى حضرة النبي المصطفى وقال في كتابه العزيز: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، فكانت الأمم السابقة تُحاسب على أخطائها دون اعتبارات لطبيعة الإنسان البشرية من خطأ وسهو غير متعمد، فجاء الإسلام فرفع عن الأمه الخطأ والنسيان وجعل الأعمال بنوايا القلب كما قال تعالى في سورة الأحزاب “ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".





وضحَ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، الفرق بين العبد الغافل والناسي وأيهما يؤاخذ ويحاسبه الله عز وجل، وذلك عبر فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفرق بين الغافل والناسي

قال عبد الرازق أن الإنسان الغافل هو الذي يترك العمل ويسهو عنه بسبب قلة التركيز والتيقظ، ولكن الشخص الناسي هو الذي يترك الشيء في سهوًا يصيبه بغير اختيار منه، ويتابع مؤكدًا أن الغفلة هي سهو باختيار أما النسيان سهو بغير اختيار، ولذلك قال الله سبحانه وتعالي في محكم آياته في سورة الأعراف:" وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ" (205)، ولم يقل عز وجل (ولا تكن من الناسين)، وذلك لأن النسيان هو السهو بغير قصد.





معان النسيان في القرآن الكريم

وتابع الدكتور رمضان عبد الرازق أن النسيان ورد ذكره في كتاب الله عزوجل بمعنيين مختلفين، المعنى الأول الذي جاء في قوله تعالى، في سورة البقرة:" أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (44)، وسورة الحشر ،في قوله عز وجل: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (19) وهنا يأتي النسيان بمعنى الترك وهو مذموم.



والمعنى الثاني الذي جاء في سورة البقرة، في قوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"، وهنا جاء النسيان بمعنى السهو غير المقصود وهو مالا يحاسب عليه المسلم، كما قال حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه "



