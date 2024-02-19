الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحباط ترويج 8.2 كيلو حشيش في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (3) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة، في حملة أمنية مُكبرة، في أسوان.

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الداخلية تضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة بدمياط

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ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل بأكثر من 3 ملايين جنيه

ونجحت القوات في ضبط خلالهم (8,200كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو)..بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (787) حكم قضائى متنوع.

 

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي إطار توجيه الوزارة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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