الداخلية تضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة بدمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10كيلو جرام لمخدر البانجو–5,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى"الهيروين، الآيس")وكذا (3فرد محلىوعدد من الطلقات) بحوزة (6متهمين"لـهم معلومات جنائية").

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي إطار توجيه الوزارة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.