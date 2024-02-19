ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل بأكثر من 3 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وبحوزته (عدد 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريباً).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.