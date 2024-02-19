في ضوء الدور المصري النشط والفعال تجاه أفريقيا، جاء قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الرابعة والأربعين، التى عقدت بأديس أبابا يومى ١٤ و١٥ فبراير الجارى، باعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

وقد رحبت مصر بهذا القرار، موضحة أن هذا الاعتماد يمثل دعمًا مهمًا للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضى، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية للمرشح المصرى.

وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي، أهم المعلومات عن منظمة اليونيسكو في سطور:

اليونيسكو هي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة

اليونيسكو اختصار لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلم والثقافة

مقرها الدائم في العاصمة الفرنسية باريس

تأسست المنظمة في 16 نوفمبر عام 1945 م، وتتبع 191 دولة

دخلت المنظمة حيز التنفيذ عام 1946م داعية إلى تعزيز التعاون الدولي في التعليم، والعلوم، والثقافة

لدى المنظمة أكثر من 50 مكتبًا وعدة معاهد تدريسية حول العالم

تهدف المنظمة إلى نشر ثقافة السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتشجيع الحوار الثقافي الواعي من خلال تطوير التعليم، والثقافة، والتواصل، والإعلام.

كما تسعى المنظمة إلى تحقيق أهداف عدة، منها التركيز بشكل خاص على محوريين أساسيين، هما قضية أفريقيا، والمساواة بين الجنسين، وتوفير تعليم جيد ومستدام للجميع.

تهدف المنظمة إلى توظيف المعار والسياسات العلمية كافة؛ لتحقيق التنمية المستدامة

التصدي للتحديات الاجتماعية والأخلاقية المستجدة.

تشجيع ثقافة السلام، والتنوع الثقافي، والحوار بين الثقافات

بناء مجتمعات معرفية متكاملة من خلال الإعلام والتواصل

تتمثل مهام اليونيسكو في تعزيز التضامن بين الأمم المختلفة عبر الثقافة، والتربية، والاتصال، والعلم لبناء الأمن، والسلام.

تجهيز وإعداد توصيات قانونية وصكوك دولية، واعتمادها

تبادل المعلومات والبيانات المتخصصة وإعداد دراسات مستقبلية

الاهتمام بحقوق الإنسان، ودعمها وتوفير الخدمة الفنية، وتقديمها إلى الدول الأعضاء؛ بهدف تنظيم المشاريع، والسياسات.