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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاتحاد الأفريقي يرشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام "اليونسكو".. ومصر ترحب بالقرار

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

رحبّت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية،  بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته الرابعة والأربعين التى عقدت بأديس أبابا يومى ١٤ و١٥ فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعماً هاماً للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضى، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية للمرشح المصرى.

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