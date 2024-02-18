مبادرة المسح الشامل لطلاب كلية الآثار بالفيوم للكشف عن مرض السمنة

استضافت كلية الاثار بجامعة الفيوم اليوم الأحد الفريق الطبي لمبادرة المسح الشامل لطلاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكشف عن مرض السمنة بالتعاون مع قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واشراف الدكتورعاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد كمال عميد كلية الاثار وبرئاسة الدكتور محمد معتمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتورة مروة عويس مدير وحدة الأزمات والكوارث .

تم عمل استبيان للطلاب عن العادات الغذائية وتقديم التثقيف الصحي الخاص بالسلوكيات الغذائية الصحية وقياس الوزن والطول وحساب معدل كتلة الجسم وتوجية الطلاب الذين يعانون من مرض السمنة المفرطة إلى عيادة التغذية العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

مؤتمر شباب الباحثين..

ومن جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر الثاني لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية الآداب، تحت إشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعنوان "تحديات البحث العلمي في العصر الحديث، دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة".

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

وفى الجلسة الافتتاحية أشاد الدكتور ياسر حتاته بتنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث يمثل المؤتمر حلقة مهمة في التواصل بين شباب الباحثين في مختلف المجالات العلمية.وأشار إلى ضرورة أن تكون البحوث المقدمة تتناول دراسة لمشكلات اجتماعية راهنة وتسعى لتقديم حلول لها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بشباب الباحثين، والإيمان بقدراتهم وأفكارهم، والسعي لتطوير عملية البحث العلمي لتتواكب مع المتغيرات الراهنة، وشدَّد على ضرورة ربط الدراسات الأكاديمية بالمجتمع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه البحوث لخدمة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.وتطرق الدكتور عاصم العيسوي إلى الحديث حول الورقات البحثية المقدمة في المؤتمر، والتي جاءت متنوعة ومتميزة، وتتناول قضايا ذات أهمية كبيرة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعمل على حل مشكلات اجتماعية وإنسانية راهنة.

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