ضبط كمية من المُخدرات بقيمة مليون جنيه في سيناء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بجنوب سيناء بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه بقصد الاتجار.

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وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء قد أكدت قيام عنصر إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 ماكينة عد نقود) وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، هذا وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,200,000 جنيه تقريباً ) .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.