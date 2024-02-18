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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو حشيش في رأس سدر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء قيام عنصر إجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 ماكينة عد نقود) وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

هذا وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,200,000 جنيه تقريباً ). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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