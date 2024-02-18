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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحباط مُحاولة حجب 30 طن سكر عن الأسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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خلال 24 ساعة.. تحرير 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

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سقوط رئيسي الذهبية للتجارة والصناعة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل في قبضة الأمن

 فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياقٍ مُتصل، وفي وقتٍ سابق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (660) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة(285طن سلع تموينية أبرزها "32 طن سكر،27طن دقيق ، 20طن أرز"–209ألف لتر مواد بترولية–22 ألف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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