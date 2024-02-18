تشكيل "لجنة متخصصة " لتلافى مخاطر التغيرات المناخية بالسواحل الشمالية وسيناء

٧ تحذيرات إستباقية أصدرها مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٣ لتجنب حدوث امطار غزيرة وسيول بمنطقة سواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، وكان لها بالغ الأهمية فى تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر فى مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .

أكد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) .

مشيراً إلى ضرورة تشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع ، اعتمادا على كافة الدراسات البحثية السابقة مع الإستمرار فى تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة .

ووجه " سويلم " بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر ، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة .