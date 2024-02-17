شوارع كفر الدوار تغرق في مياه الأمطار

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، غرق عدد من الشوارع بمناطق شارع المحكمة صلاح سالم ومنطقة المستقبل بالحدائق، الامر الذي تسببت فى محاصرة المياه للداخل العمارات السكنية، حيث استمر هطول الأمطار لساعات متصلة، ما أدى إلى غرق الشوارع، وارتفعت المياه على أرصفة الشوارع.

كما أقتحمت مياة الأمطارالعشرات من المنازل والمحال التجارية، ولجأ الباعة الجائلين إلي وضع قطع خشبية لمساعدة المواطنين علي العبور والوصول إلي منازلهم، وتعرض العديد من التجار إلي خسائر فادحة، بعد تلف كميات كبيرة من البضائع، بسبب مياة الأمطار التي أغرقت المحال.

وقام العديد من التجار بإغلاق المحال التجارية، خاصة بعد أن تحولت الشوارع إلي بحيرات من المياة الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها المدينة، طوال الأيام الماضية، ولم تتمكن شبكة الصرف الصحي من إستيعات الكميات الكبيرة من المياة، التي حاصرت المنازل والمحال التجارية .

طالب أهالي كفر الدوار القيادات التنفيذية، بسرعة التعامل مع الآثار الناتجة عن عدم إستقرار الأحوال الجوية، وسرعة سحب المياة المتراكمة بالشوارع، من أجل إعادة الحياة إلي طبيعتها .