طقس اليوم الأحد.. تباين ملحوظ في درجات الحرارة وحالة البحرين

يميل الطقس اليوم الأحد للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

كما يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويسود ليلا في الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت قائدى السيارات توخى الحذر وتهدئة السرعة عند القيادة وتشغيل مساحات السيارة، حرصًا على سلامة المارة والركاب.

تنشط الرياح على عدد من المناطق خلال ساعات الليل مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 19 12

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 19 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 08

كاترين 12 03

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 18 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 17

حلايب 23 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 20 09