مياه الامطار تحاصر منطقة جليم بالاسكنرية

واصلت الأمطار الرعدية الغزيرة ضرب أحياء الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، مساء اليوم الخميس، يصاحبها رياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع شهر امشير المعروف بالتقلبات الجوية السريعة والحادة، مع عدد من النوات، تبدأ بنوة " الشمس الصغرى" والتى تضرب الإسكندرية فى منتصف فبراير وتستمر لمدة 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

وتسببت هطول الأمطار الغزيرة، في غرق أجزاء من طريق الكورنيش، وعدد من الشوارع بمختلف أحياء الإسكندرية، منها منطقة جليم بوسط المدينة تسبب ارتفاع منسوب المياه الى عرقلة سير السيارات واعاقة حركة المرور مما تسبب فى غضب المواطنين القاطنين بالمنطقة لمحاصرة المياه سيارتهم وعدم قدرتهم للسير بالشوارع التى تحولت الى برك من المياه .

وكانت أكثر المناطق تضررا هي مناطق شرق المدينة، التي تعرضت إلى شبه عاصفة رعدية وو عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية والمدارس وسط محاولات الأحياء وشركة الصرف الصحي والمياه رفع تراكمات مياه الأمطار مع فشل محطات الصرف الصحي في استيعاب كميات المياه الأمطار التى وصلت لحد السيول .

في حي العجمي تسببت مياه الأمطار في غرق أجزاء من طريق الاسكندرية مطروح وخلف مسجد القويري وشارع مدارس أبراج العائلة وغرق عدة مدارس خلف تلك الأبراج بسبب مياه الأمطار والصرف الصحي، وسط محاولات من حي العجمي والصرف الصحي لسرعة رفع مياه الأمطار

في العامرية تسببت الأمطار في بطء الحركة على الطريق الصحراوي بعد أن غرقت عدة أماكن بالطريق خاصة أمام منطقة عبدالقادر وأسفل كوبري مرغم وسط محاولات الحي والصرف الصحي سرعة تصريف تجمعات المياه.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحى، بعدد 150 سيارة لكسح تراكم مياه الأمطار.

يأتى ذلك فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استعدادها لمواجهة التقلبات الجوية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع، أن تشهد محافظة الاسكندرية، اليوم الخميس أمطارا غزيرة علي مختلف مناطق المحافظة واستمر معها أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد منذ صباح الأمس للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.وأشار الي بدء شدة الأمطار منذ فجر اليوم علي مختلف المناطق والتي تسببت في تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق،

وقال ان بناء علي التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الخميس أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات الثلج وخاصة شمال وشرق وغرب المحافظة على فترات متقطعة.

وأكد علي أستمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار اعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلي استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد "نافع" رفع درجة الاستعداد، وانتشار السيارات والبدلات، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد تمركز 182سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، ونبه على جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أى مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كان قد اعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير، ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وجه اللواء محافظ الإسكندرية، بتكثيف تواجد الأجهزة التنفيذية بمناطق تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وكذلك التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفى هذا الصدد تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت الدفع بسيارات تصريف أى تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وفى سياق متصل تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تتوقع اليوم أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة، و أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.