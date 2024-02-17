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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باكيتا يكشف تفاصيل عرض الزمالك لتدريب الأبيض

باكيتا مدرب شباب
باكيتا مدرب شباب بلوزداد

قال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك في الفترة الماضية لكنه اعتذر لإدارة الأبيض عن العرض.

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أضاف باكيتا، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة أنه تلقى اتصالات من إدارة الزمالك، وعرضوا عليه مشروع ممتد لثلاث سنوات مع إشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب".

وتابع: "اعتذرت عن قبول المهمة، لارتباطي بعقد مع شباب بلوزداد".

ويقود باكيتا شباب بلوزداد منذ أكتوبر الماضي من عام 2023، ويملك المدرب البرازيلي تجربة سابقة مع الزمالك لم تمتد أكثر من شهر في عام 2015، بعدما قاد الأبيض في خمس مباريات فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة، قبل رحيله.
 

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