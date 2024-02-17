سكرتير عام مساعد البحيرة يُتابع أعمال رفع مياة الأمطار

قام اليوم كامل غطاس سكرتير عام مساعد البحيرة، بمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بدمنهور ،حيث أكد السكرتير العام المساعد، أنه مع بداية سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة منذ الأمس إنتشرت على الفور جميع الوحدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري، ورفع تراكمات المياة بكافة المراكز والمدن بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه، والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقا .

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ً، إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار وحتى الآن للحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة ،كما شدد على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، والإلتزام بكافة التعليمات.

ومن جانبها وجهت الدكتورة، نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار رفع درجات الإستعداد داخل الوحدات المحلية، ومتابعة أعمال رفع مياة الأمطار، من كافة المناطق ومتابعة كافة الأعمال بشتى القطاعات .