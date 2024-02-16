ماذا يحدث عندما تصلي على النبي.. مجدي عاشور يوضح

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أن المسلم عندما يصلي ويسلم على حضرة النبي ﷺ فإن الكون كله يكون معه، بل وما فوق الكون إلى ما حيث لا زمان ولا مكان، لأننا حين نصلي على النبي يصلي علينا الله رب العالمين وهو حاشاه لا يحيطه زمان ولا مكان، فبشره الله من صَلَّى عليك صليت عليه، ومن صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا.





من فضائل الصلاة علي النبي في السنة



ويشير عاشور إلى حديثي رسول الله ﷺ عن فضائل الصلاة على جنابه الكريم، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتوجه نحو صدقته فدخل، فاستقبل القبلة فَخَرَّ ساجداً، فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فَدَنَوْتُ منه، ثم جلستُ فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت عبد الرحمن، قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قَبَضَ نَفْسَكَ فيها، فقال: إن جبريل -عليه السلام-، أتاني فَبَشَّرَنِي ، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صَلَّيْتُ عليه، ومن سلم عليك سَلَّمْتُ عليه، فسجدت لله عز وجل شكراً.



وفي صحيح مسلم عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا" رواه مسلم.



صلاة الله رحمة وذكر





وضح المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية أن صلاة الله علينا هي رحمة وذكرًا لنا، فقال الله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم " يقول الله تعالى :

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ؛ ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبراً ، تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ؛ تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة" رواه البخاري وأخرجه مسلم.



ويتابع الدكتور مجدي عاشور أننا عند ذكر اسم الله محمد نتبعه بقول الله فنقول محمد رسول الله، وهذا بيان لعظمة ورفعة شأن نبينا محمد، ولذا عندما نصلى عليه صلى الله عليه وسلم يصلي علينا الله ويرد نبي الله السلام علينا، فيكون الله ورسوله ولله المثل الأعلى في شأننا ونحن نكون في شأن الله ورسوله.