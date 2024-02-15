نشرة التوك شو.. أصداء زيارة أردوغان لمصر وذروة الطقس السيء

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الإعلامي أحمد موسى الذي عرف بانتقاده اللاذع لنظام أردوغان وتركيا عقب 2013، أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، مؤكدًا أنها كانت مستحيلة في اعتقاد البعض لكنها حدثت وسيزور الرئيس السيسي أنقرة في أبريل المقبل في أول زيارة له كرئيس جمهورية بعدما زارها في 2013 باعتباره وزيرًا للدفاع آنذاك.

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أحمد موسى يرحب بأردوغان.. "يوم عظيم وزيارة تاريخية" (فيديو)



اصطحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية لحياة كريمة.

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السيدة انتصار السيسي ونظيرتها التركية تتفقدان غرفة عمليات «حياة كريمة».. فيديو



قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، تعليقا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا كانت مستمرة حتى في لحظات التوتر السياسي".

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حلمي النمنم يشيد يزيارة أردوغان للقاهرة: تحية للدبلوماسية المصرية (فيديو)



قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط بها العديد من الجبهات المفتوحة في ظل الأزمات الحالية

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على استعادة أمن واستقرار المنطقة (فيديو)



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت بداية من اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، موضحة أن ذروة التقلبات الجوية تستمر حتى الجمعة بكميات أمطار أقل من الخميس، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة.

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علق الإعلامي خالد أبو بكر، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، قائلا: "ما حدث اليوم بمثابة انتصار سياسي والآن نبدأ صفحة جديدة بين القاهرة وأنقرة في يوم ناجح للدبلوماسية المصرية".

خالد أبو بكر معلقا على زيارة أردوغان لمصر: انتصار سياسي (فيديو)



كشفت فضائية “القاهرةالإخبارية” في أنقرة، عن تعاون كبير على المستوى الاقصادي بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة.

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15 مليار دولار.. خطوات عملاقة بين تركيا ومصر تتجاوز سنوات الركود



قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوح بورقة اجتياح مدينة رفح لكسر الشعب الفلسطيني ليعيد بعض التوازن لشعبيته.

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محلل فلسطيني يكشف سبب إصرار نتنياهو على اجتياج رفح (فيديو)

