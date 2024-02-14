محلل فلسطيني يكشف سبب إصرار نتنياهو على اجتياج رفح (فيديو)

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوح بورقة اجتياح مدينة رفح لكسر الشعب الفلسطيني ليعيد بعض التوازن لشعبيته.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة ولا يكترث باجتماعات أو وساطات دولية، كما يتلاعب مع شركائه بالتلكؤ في إرسال وفده للوساطة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن المفاوضات كانت واضحة قبل أسبوع على أساس إطلاق الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل تتم على حسابات واحد مقابل عشرة في أول دفعة وفي ثاني دفعة واحد مقابل مائة والخاصة والمجندات، وفي آخر دفعة واحد مقابل مائة وخمسين، إلا أن نتنياهو يتمرد على كل ذلك ويطرح صفقة بديلة يكون بموجبها إطلاق سراح ثلاثة اسرى فلسطينيين مقابل أسير اسرائيلي ليتم تحرير ٣٩٠ أسيرا فلسطينيا مقابل ١٣٠ أسيرا اسرائيليا في الوقت الذي يحتجز فيه الإحتلال نحو ١٣ ألف أسير فلسطيني.

إسرائيل ستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين.

وأوضح نتنياهو في بيان على موقع "إكس": "سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب".

وأشار نتنياهو إلى أنه تم إطلاق سراح 112 رهينة حتى الآن، وهو ما أصبح ممكنا بفضل مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.

وقال نتنياهو في بيان منفصل: "مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.