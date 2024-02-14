أحمد موسى يرحب بأردوغان.. "يوم عظيم وزيارة تاريخية" (فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية بعد قطيعة اتسمت بالشد والجذب منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في عام 2013.

الإعلامي أحمد موسى الذي عرف بانتقاده اللاذع لنظام أردوغان وتركيا عقب 2013، أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، مؤكدًا أنها كانت مستحيلة في اعتقاد البعض لكنها حدثت وسيزور الرئيس السيسي أنقرة في أبريل المقبل في أول زيارة له كرئيس جمهورية بعدما زارها في 2013 باعتباره وزيرًا للدفاع آنذاك.

وتابع الإعلامي الذي يتعمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة تصريحاته المتناقضة وخاصة المتعلقة بالإشادة أو الهجوم على أنظمة الدول الخارجية، أننا وصلنا “ليوم عظيم لكن هذا هو الطبيعي لكن لابد من قول شهادة بحق الرئيس السيسي وعفة لسانه".

ونوه إلى أن سبب هجومه في السابق على تركيا هو اتخاذه موقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في مساندة مصر، إذ كان هناك تطاولا شديدا على شخص الرئيس قوبل منه بتجنب التحدث بالإساءة سواء في العلن أو في اللقاءات غير العلنية، مشددًا على أن الرئيس السيسي حريص على علاقاته مع الدول والرؤساء فهو عفيف اللسان.

وأشار إلى أن الزيارة تمهد لصفحة جديدة من العلاقات تضعها على مسارها الطبيعي، واصفًا الزيارة بالتاريخية، منوهًا إلى أن الاستقبال حظي بترحيب كبير بداية من الاستقبال في المطار مرورًا بإطلاق طلقات المدفعية.

ولفت إلى أن مصر لديها علاقات مع تركيا تمتد لأكثر من 1000 سنة، مردفًا: “نعمل لصالح مصر وندعم بلادنا ولأي خطوات تكون في الصالح العام، فأنا ليس لدي أي مشاكل مع قطر وتركيا”.