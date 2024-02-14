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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيدة انتصار السيسي ونظيرتها التركية تتفقدان غرفة عمليات «حياة كريمة».. فيديو

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي وقرينة الرئيس أردوغان

اصطحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية لحياة كريمة.

واستعرضت المشرفة على مبادرة حياة كريمة تفاصيل مساعدة المبادرة لأهل غزة في ظل حملة الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ 131 يوم، قائلة إن غرفة العمليات تتابع أولا بأول دخول وانتظام المساعدات التي تعبر من معبر رفح.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى التأكيد على ضرورة التشاور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نجاح تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.

وقف إطلاق النار في غزة

وأعرب عن الاعتزاز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا، من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أخذًا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من التضييق على دخول تلك المساعدات، ما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

وأوضح أنه جرى التوافق مع الرئيس التركي على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، حتى يتثنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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