مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على استعادة أمن واستقرار المنطقة (فيديو)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط بها العديد من الجبهات المفتوحة في ظل الأزمات الحالية

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “ بالورقة والقلم” المذاع على فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر قادرة على استعادة أمن واستقرار المنطقة بسبب نضج السياسة الخارجية المصرية".

مصر طالبت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "خلال الـ 4 شهور الماضية يستطيع أن يصل أي متابع للأحداث إلى أن الدولة المصرية نجحت في قراءة المستقبل لتداعيات العدوان على غزة"، مردفا: "مصر طالبت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين لإنهاء الصراع".

وقالت نبال فرسخ، مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 1.2 مليون طفل، يعانون من صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.



وأضافت، خلال اتصال هاتفي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 700 ألف حالة في قطاع غزة، مصابة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال، والفلسطينيون في رفح جنوبي غزة، يعيشون أوضاعا صعبة وأي عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا.

الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويتعمد استهداف المستشفيات في خان يونس لإخراجها من الخدمة.