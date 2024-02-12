النائب أيمن محسب يكشف أهمم مميزات استراتيجية الحكومة للتنمية (فيديو)

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن استراتيجية الحكومة الجديدة للتنمية بها مميزات واضحة.



وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولى” مساء الأحد أن استراتيجية الحكومة حددت لأول مرة خطة واضحة للتنمية لمدة 6 سنوات وهذا ما كنا نبحث عنه في الحوار الوطني بأن يكون لدينا خريطة واضحة للتنمية حتى نستطيع الحكم عليها وتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أنه ستتم إضافات كثيرة لوثيقة الحكومة عن طريق خبراء ومتخصصين خلال الحوار الوطني في ظل تواجد حكومي يسمح بتنفيذ القرارات بشكل سريع.

الحكومة كانت عبارة عن جزر منعزلة قبل الحوار الوطني

وأوضح “محسب”: "الحكومة كانت عبارة عن جزر منعزلة قبل الحوار الوطني ولكن حاليا كل المختصين والمسئولين الحكوميين موجودين خلال الجلسات للخروج بقرار واحد والوصول لحلول واضحة بشكل منظبط كما حدث في النسخة الأولى، لكن في النسخة الثانية سنضع الحلول أمام الحكومة وطريقة تنفيذها ونترك لها التعليق حول ما يصلح وما لا يصلح ، ثم التنفيذ بشكل سريع لأننا ليس لدينا وقت، ونشعر بمعاناة الشعب المصري.

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ملحمة من القرارات الإنسانسة لصالح الشعب المصري بزيادة الرواتب والمعاشات للمرة الثانية خلال 8 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع القيادة السياسية من اتخاذ قرارات لصالح المواطن والانحياز له رغم وجود فجوة كبيرة في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيخصص 80% من الجلسات للأمور الاقتصادية.

الحوار الوطني سيقدم حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر

وتابع “محسب”: الحوار الوطني سيقدم حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر وسيكون هناك حلول خلال أسبوعين وأخرى خلال شهر أو شهرين وفي المجمل لن يتعدى الوفت 6 أشهر على أقصى تقدير.