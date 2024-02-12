النائب أيمن محسب يكشف أهم ما يميز النسخة الثانية من الحوار الوطني

كشف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أهم ما يميز النسخة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك العديد من الإضافات التي سوف تتم في الحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن هناك خطة واضحة من الحكومة لمواجهة الأزمات وهو ما كنا نفتقده، مشيرًا إلى أن هناك تدخلات من خبراء ومتخصصين تزيد عن السلطة التنفيذية، وستكون هناك إضافات أهمها توضيح وفرز والدخول بعمق لكل الاتفاقيات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشاركة الحكومية في الحوار الوطني ستكون كبيرة

وأشار عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى إلى أن الحوار الوطني سيتحدث عن طرق التنفيذ لحل المشاكل التي يتم البحث عن حلول لها، موضحًا أن المشاركة الحكومية التي تم الإعلان عنها ستكون كبيرة في هذه المرحلة ومن يجلس في الحوار معنا هي الحكومة نفسها وبالتالي فالقرارات قابلة للتنفيذ.