النائب أيمن محسب عن رفع الأجور: الرئيس السيسي انحاز للمواطن رغم الأزمة الاقتصادية

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ملحمة من القرارات الإنسانسة لصالح الشعب المصري بزيادة الرواتب والمعاشات للمرة الثانية خلال 8 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.



وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع القيادة السياسية من اتخاذ قرارات لصالح المواطن والانحياز له رغم وجود فجوة كبيرة في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيخصص 80% من الجلسات للأمور الاقتصادية.

الحوار الوطني سيقدم حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر

وتابع “محسب”: الحوار الوطني سيقدم حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر وسيكون هناك حلول خلال أسبوعين وأخرى خلال شهر أو شهرين وفي المجمل لن يتعدى الوفت 6 أشهر على أقصى تقدير.

وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطني سيسعى إلى تقديم حلول اقتصادية عاجلة للأزمات التي يعاني منها المواطن المصري.



وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر تحتاج لحلول عاجلة وبعضها حلول ملحة، مشيرة إلى أن مصر لا تعاني وحدها من الأزمة الاقتصادية لأنها أزمة عالمية وأمريكا تعاني منها وترفع سعر الفائدة بشكل مستمر، ودول أوروبا أيضا تعاني نفس الأزمة وبشكل أكبر مننا لكن هذه الدول اقتصادها صناعي لذلك لا تتأثر بالأزمة بنفس الشكل الذي نعاني منه.

الشعب المصري لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك



وأوضح “محسب” أننا لدينا أمور عاجلة والحوار الوطني عقد جلسة أمس وحدد جلسات عاجلة خلال اليومين القادمين لفرز المخرجات التي وصلت لنا ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حلول عاجلة لأن الشعب المصري لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك.

وتابع: “الرئيس لحق الشعب المصري بفطرته الإنسانية وأصدر قرارات ملحمية بزيادة الأجور للمرة الثانية خلال 8 أشهر رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ونشكر الرئيس باسم جميع نواب مصر على تلك القرارات”.