اتصالات النواب: الإسكان الاجتماعي أحدث نقلة حضارية ونسبة 60% دعم للوحدات انتصارا لمحدودي الدخل

ثمن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، جهود الدولة المصرية في تحقيق متطلبات الشباب في توفير سكن وحياة كريمة من خلال الإسكان الاجتماعي الذي اصبح يضاهي افضل التقسيمات والطرازات والاشتراطات العالمية الحديثة واحدث نقلة حضارية حقيقية .

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، بان الإسكان الاجتماعي يخدم شريحه كبيرة جدا من المصريين واستطاع ان يحقق نجاحات علي ارض الواقع المصري بفضل توجهات القيادة السياسية في توفير سكن كريم وملائم للمصريين ، مشددا بان الاشتراطات التي حددتها الدولة وينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي تحقق العدالة في التوزيع علي المستحقين وتقطع الطريق امام اي محاباة في توزيع شقق الاسكان الاجتماعي .

واشاد بدوي من توجهات الدولة باقرار دعم كبير لهذة الوحدات والذي يصل الي 60% من قيمتها الحقيقية متمثل في دعم نقدي ودعم للفائدة مما يؤكد ان استراتيجيه الرئيس السيس الوطنيه بوضع المواطن المصري فوق كل اعتبار هي الاساس الذي نسير عليه في الجمهوريه الجديده ة وانتصار حقيقي لقواعد العدالة لمحدودي الدخل.

وبين رئيس اتصالات النواب بان اللجنة علي تواصل ومستمرة في تلقي اي طلبات للنواب وللمواطنين في الدوائر في اي شكاوي يخص مشروعات الاسكان الاجتماعي المتعلقه بمنظومه التحول الرقمي او نظام الحجوزارت التي لابد ان تكون علي اعلي مستوي من خلال بروتوكولات بين جهاز الاسكان الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .