المستثمرات العرب يبحث التعاون المشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني

استقبلت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في مقر الاتحاد بالقاهرة ، الوفد النيابي الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ، والدكتور وائل الشريف رئيس مؤسسة شباب قادرون ، ورجل الأعمال المهندس رامي غالي نائب الرئيس لمؤسسة شباب قادرون ، وذلك على هامش منتدى شباب قادرون لريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وحضر اللقاء وفد اتحاد المستثمرات العرب وضم كل من

مازن النقيب المدير التنفيذي للاتحاد، هديل عبد الهادى عضو مجلس إدارة الإتحاد – الأردن ، هبة فؤاد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، طارق قمر رئيس لجنة التجارة، المهندس حسام عصمت مستشار الاتحاد.

وقامت دكتورة هدى يسى، بالترحيب بالوفد في مقر الاتحاد ، مؤكدة عمق العلاقة التي تربط بين مصر والأردن والدول العربية.

وأكدت ، أهمية العلاقات المصرية الأردنية سياسيا وأجتماعيا، وتعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الرؤى المشتركة بين البلدين .

وقامت دكتورة هدى يسي ، بدعوة الخلايلة ، لحضور مؤتمر الاتحاد " الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" فى دورته ال27 المنتظر انعقاده خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر العام الجارى بمحافظة أسوان .

وألقت الضوء حول مبادرة الاتحاد "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ، لتنشيط السياحة الدينية والعلاجية فى مصر والأردن .

كما تم عرض فيلم تسجيلى يبرز أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه عام 2005.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الخلايلة، أن عملية التحول السياسي والاقتصادي والإداري، التى أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تعتمد على تعزيز مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى الأردن لتنفيذ خطة التحول والتطوير المطلوبة ، وأيضا مع نظرائهم من المجتمع المدنى فى مصر و الدول العربية .

وأشار إلى أن مجلس النواب الأردنى ، أنجز العديد من التشريعات ومشاريع القوانين، من ضمنها زيادة الاهتمام بالبيئة التشريعية دعما للتنمية الشاملة المستدامة .

وأعرب الخلايلة، عن دعمه لمبادرة الاتحاد ودورها في توطيد العلاقات بين الأردن وكافة الدول العربية والدول الصديقة .

وفى نهاية اللقاء ، قدمت دكتورة هدى يسي ، درع تكريم الاتحاد إلى النائب الدكتور أحمد الخلايلة ، لدوره النيابى البارز والدكتور وائل الشريف رئيس مؤسسة شباب قادرون .



