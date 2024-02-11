الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ضياء السيد: مباراة تحديد المركز الثالث “دمها تقيل” والمدربون يتمنون إلغاءها (فيديو)

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، أن مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا، دوافعها قليلة، مثل أي بطولة.

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وأضاف خلال لقاء مع برنامج “كان 2023”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، أن المنتخبات هدفها الوصول للنهائي، إلا أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدى المدربين تكون “دمها تقيل”، بل ويتمنون إلغاءها من أي بطولة مجمعة.

الدوافع تقل في هذه مبارايات تحديد المركز الثالث

وأشار إلى أن الدوافع تقل بشكل كبير للغاية في هذه المبارايات، ولكي يعطي المدرب للاعبين دوافع أخرى يحتاج لمجهود وتغيير لاعبين من الأساسيين كثر، فالكونغو اليوم أحدثت تغييرا في 7 لاعبين من قوام المنتخب، بينما غيرت جنوب أفريقيا 3 أو 4 لاعبين، نظرا لأن دوافع المباراة قليلة، واللاعبين الأساسيين دوافعهم انخفضت.

وأوضح أن وصول الكونغو لهذه المرحلة يعد إنجاز لها، و90 % من عمر المباراة كانت أدائها أفضل، وأهدرت فرص كثيرة وسهلة للغاية طوال المباراة برعونة، وعند الوصول لضربات الجزاء كانت لها الفرصة لكن أضاعت الضربة الأخيرة.

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