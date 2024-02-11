محمد صلاح: ما حدث في بطولة كأس آسيا كان استكمالًا لمونديال قطر 2022

عبر محمد صلاح نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بمستوى تنظيم بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، مشيرًا إلى أن المنتخب السوري قدم بطولة مشرفة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "ما حدث في بطولة كأس آسيا كان استكمالًا لمونديال قطر 2022".

وأكمل: "هناك روح كبيرة داخل الملعب وخارجه، قطر نجحت في التنظيم والخروج بمظهر مشرف يليق ببطولة كأس آسيا".

وتابع: "قطر تقول للعالم "أنا قادم"، والتنظيم الحالي هو نتاج واقعي لتخطيط قطر في الماضي بالصعود بكرة القدم".

وأتم: "منتخب الأردن كان يرغب في إقالة عموتة قبل البطولة بسبب سوء النتائج، ولكني أتوقع التجديد له لفترة إضافية بعد ما ظهر عليه النشامى في بطولة كأس آسيا".