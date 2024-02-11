محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية.. وحزنت على خروج العرب

توقع محمد صلاح نجم الزمالك السابق اسم المنتخب المتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس أم أفريقيا مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي كان يستحق التواجد في النهائي.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "كوت ديفوار عاد للحياة مرة أخرى في بطولة كأس الأمم، والجميع شاهد ما حدث له بعد التأهل لدور الـ 16".

وتابع: "أتوقع تتويج نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنتخب جنوب أفريقيا كان يستحق التواجد في النهائي بعد ما قدمه في البطولة".

وأكمل: "حزنت على عدم تواجد المنتخبات العربية في النهائيات، والسرعة والقوة هي أساس كرة القدم الحديثة".