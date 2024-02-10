منع ارتفاع الكورتيزول يعمل على إنقاص الوزن الزائد

قالت أخصائية الغدد الصماء إيكاترينا يونغ، إن مستويات الكورتيزول غير المستقرة قد تكون السبب في زيادة الدهون، والتي قد تستمر رغم محاولات إنقاص الوزن.

ومشكلة عدم إنقاص الوزن الزائد بشكل مستمر تكون ناجمة في كثير من الأحيان عن التقلبات في مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يفرزه الجسم عندما يتعرض للتوتر، وفقا للطبيبة، تحت تأثير الكورتيزول، الذي يتم إطلاقه بكميات متزايدة، تحدث اضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وهي بدورها تساهم في زيادة تركيز الجلوكوز في الدم، وبالتالي الأنسولين مثل هذه التغييرات في الجسم تنشط نمو الأنسجة الدهنية.

وأشارت عالمة الغدد الصماء يونغ إلى أنه من أجل تجنب الوزن الزائد، من المهم منع ارتفاع مستويات الكورتيزول

ويمكن أن يتداخل الكورتيزول، الذي يتم إنتاجه في الغدد الكظرية استجابة للتوتر، مع التخلص من الدهون الزائدة، وسيتدرب الشخص في صالة الألعاب الرياضية لفترة طويلة، محاولًا إنقاص الوزن، لكنه لن يحقق النتيجة المرجوة أبدًا.

شاركت الطبيبة نصائح حول ما يساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من الكورتيزول في الجسم. على وجه الخصوص، لهذا الغرض، يجب عليك تناول الكربوهيدرات "الصحيحة" - حيث أن تناولها يسمح لك بمنع الجوع ونقص السكر في الدم، مما يحفز إطلاق الكورتيزول.

ويمكن منع الزيادات في الكورتيزول من خلال التركيز على الخضروات الجذرية الموسمية في قائمة الشتاء، وقالت يونج :"لا تنس أيضًا الأطباق المتوازنة في البروتينات والدهون".

الشرط المهم الآخر لمنع ارتفاع الكورتيزول هو النوم الجيد، وأوصت الخبيرة بالالتزام بالتوصيات المعروفة للحفاظ على نظافة النوم ومحاولة الحفاظ على التوازن بين العمل والراحة.