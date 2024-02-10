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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس ليبيريا يطلق عملية تدقيق لمكافحة الفساد

الرئيس الليبيري جوزيف
الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي

أمر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، بمراجعة حسابات ثلاث مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، في إطار جهود مكافحة الفساد، حسبما ذكرت الرئاسة يوم الخميس.

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تفاصيل حملة بوكاي لمكافحة الفساد

وفاز بوكاي، الذي هزم سلفه جورج ويا في انتخابات نوفمبر، بوعده بمعالجة الفساد وتحسين الظروف المعيشية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتضمنت حملة مكافحة الفساد مراجعة حسابات الحكومة السابقة.

 وقالت الرئاسة، في بيان صحفي،  إن بواكاي طلب من لجنة المراجعة العامة في ليبيريا إجراء مراجعة للبنك المركزي ووكالة الأمن القومي وهيئة الحماية المدنية التنفيذية.

وسيغطي التفتيش الفترة من 2018 إلى 2023 وسيقدم نتائجه خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل ذلك "بداية تدقيق شامل للوزارات والهيئات الحكومية"، وذلك تماشيًا مع التزام الرئيس بوكاي بمحاربة الفساد وضمان الشفافية، وفقًا للبيان، ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.

في أغسطس 2022، أوقف السيد ويا ثلاثة مسؤولين حكوميين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب ما قالت إنه تورط مستمر في الفساد العام.

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