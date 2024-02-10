السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل قطر أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن الإسباني ماركيز المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل العنابي لمباراته أمام الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر على ملاعبها.
 

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عموتة يُعلن تشكيل منتخب الأردن لموقعة قطر في نهائي آسيا

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الليلة قطر تتحفز للفوز باللقب الثاني.. والاردن تسعي لدخول التاريخ

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نهائي كأس آسيا.. مشوار منتخب الأردن قبل صدام قطر الليلة


ويقود المعز علي وأكرم عفيف هجوم منتخب قطر أمام الأردن، فيما يحرس العرين مشعل برشم.

جاء تشكيل قطر أمام الأردن على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم
في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان
في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق
في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي
وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.
 

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