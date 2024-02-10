تشكيل قطر أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

أعلن الإسباني ماركيز المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل العنابي لمباراته أمام الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر على ملاعبها.





ويقود المعز علي وأكرم عفيف هجوم منتخب قطر أمام الأردن، فيما يحرس العرين مشعل برشم.

جاء تشكيل قطر أمام الأردن على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان

في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي

وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.

