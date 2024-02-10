السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

نائب أردوغان يعلن متوسط النمو في تركيا

جودت يلماز نائب الرئيس
جودت يلماز نائب الرئيس التركي

صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن متوسط النمو بلغ خلال 9 أشهر 4.7 بالمئة، وقال يلماز إنه في العام المائة للجمهورية، واصل الاقتصاد نموه دون انقطاع في الأرباع الثلاثة عشر الأخيرة، حيث نما بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من عام 2023، و3.9 في المائة في الربع الثاني، و5.9 في المائة في الربع الثالث.

 

وأضاف يلماز أن متوسط النمو خلال 9 أشهر بلغ 4 بالمئة، لافتا إلى أنه وصل إلى مستويات 7، وذكر نائب الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد يمكن أن يصل بسهولة إلى النمو بنسبة 4.4 في المائة، الذي تصورته الحكومة في البرنامج متوسط المدى، وأن تركيا ستصل إلى حجم اقتصادي يبلغ حوالي 1.1 تريليون دولار من حيث القيمة الدولارية.

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وأشار يلماز إلى أن الصادرات التي بلغت 36 مليار دولار عام 2002، زادت أكثر من 7 مرات، لتصل إلى 254 مليار دولار عام 2022، ووصلت إلى نحو 256 مليار دولار عام 2023، لتصل إلى مستويات تاريخية.

 

وأكد يلماز أن تركيا ستحصل على حصتها المستحقة في تدفقات رأس المال المتوقع زيادتها إلى البلدان النامية هذا العام، مضيفا: “سيتم توفير المزيد من الاستثمارات والمزيد من تدفقات الأموال لبلدنا، سواء في المجال المالي أو في شكل مباشر”.

 

وتابع يلماز:”نحن نشهد بالفعل مؤشرات على ذلك. من الواضح أن الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى بلادنا منذ عام 2003 بلغت في مجملها 261.3 مليار دولار”.

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