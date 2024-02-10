ضبط 1309 قضايا حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (1309) قضايا حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1050 طن سلع تموينية - 137 ألف لتر مواد بترولية – 90 ألف عبوة سجائر).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ دولارات مزيفة..القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية



وتلقى مفتش مباحث الطالبيه، إخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيف مغلف بكيس بلاستك، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الأول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى إبراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

مات أمام أعين والدهما .. قرار جديد في واقعة مصرع تؤام في حادث سقوط مصعد بالجيزة



كما قررت النيابة العامة بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة سقطا من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، مما تسبب في مصرعهما، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كما شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، مساء أمس الخميس، في فقد أب نجليه التوأم أمام عينيه أثناء نقل بعض الأثاث داخل مصعد العقار.

وبدأت الواقعة أثناء صراخ طفل داخل مصعد العقار بسبب احتجازه بين الكابينة والحائط، وأثناء محاولة شقيقته إنقاذه حيث التف «واير» المصعد حول رقبتها ليفصل رأسها عن جسدها لينهار الأب برؤية وفاة نجليه.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز داخل مصعد عقار، وبالانتقال تم التقابل مع «موريس، ب»- ٦٠ سنة- بالمعاش والذي أفاد بوفاة نجلة «مارك، م»- 15 سنة- ونجلته «ماردين، م»- 13 سنة- أعلى كابينة المصعد، أثناء محاولة إنقاذ شقيقها، وتولت النيابة التحقيق.