وزيرة الهجرة تهنئ لاعبة المنتخب المصري للرماية لفوزها بالميدالية الفضية ببطولة العالم

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خالص التهاني اللاعبة هالة عتمان، إحدى سفراء مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" عن بولندا، ولاعبة المنتخب القومي المصري للرماية، والمحترفة بإحدى الأندية في بولندا، لفوزها بالميدالية الفضية في الرماية بالبندقية في بطولة العالم.

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية “ فيسبوك”: “ عميق سعادتي كونها أول فتاة مصرية وعربية تفوز بميدالية في بطولة العالم”.

تجدر الإشارة إلى أن هالة عتمان، لاعبة مصرية خاضت العديد من مسابقات رماية ضغط هواء إلى جانب تارجت اسبرنت، وحققت بها الكثير من البطولات، أمنياتي بالتوفيق لجميع الأبناء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الهجرة المتواصل على إبراز النماذج الشابة المتميزة من أبنائنا في الخارج، الذين لا يدخرون جهدا في العمل والسعي على رفعة اسم بلدهم مصر.

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