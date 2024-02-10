عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تهنئ لاعبة المنتخب المصري للرماية لفوزها بالميدالية الفضية ببطولة العالم

أول فتاة مصرية وعربية
أول فتاة مصرية وعربية تفوز بميدالية في بطولة العالم

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خالص التهاني اللاعبة هالة عتمان، إحدى سفراء مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" عن بولندا، ولاعبة المنتخب القومي المصري للرماية، والمحترفة بإحدى الأندية في بولندا، لفوزها بالميدالية الفضية في الرماية بالبندقية في بطولة العالم.

 

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية “ فيسبوك”: “ عميق سعادتي كونها أول فتاة مصرية وعربية تفوز بميدالية في بطولة العالم”.

 

تجدر الإشارة إلى أن هالة عتمان، لاعبة مصرية خاضت العديد من مسابقات رماية ضغط هواء إلى جانب تارجت اسبرنت، وحققت بها الكثير من البطولات، أمنياتي بالتوفيق لجميع الأبناء.

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الهجرة المتواصل على إبراز  النماذج الشابة المتميزة من أبنائنا في الخارج، الذين لا يدخرون جهدا في العمل والسعي على رفعة اسم بلدهم مصر.

 

FB_IMG_1707556788305
FB_IMG_1707556788305
FB_IMG_1707556791566
FB_IMG_1707556791566

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها

شعبان عبد اللطيف: تحويلات المصريين بالخارج أمن قومي والحديث عنه يترك للمختصين

عادل حنفي: أزمة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في السوق الموازي وتجار العملة

سفير مصر بأستراليا يؤكد حرصه على الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن

الهجرة: توفير عدد ضخم من المحفزات والمبادرات لخدمة المصريين بالخارج

وزارة الهجرة تنطم برنامج لزيارة أبناء مصر في استراليا للوطن .. قريبًا

وزيرة الهجرة: الجالية المصرية في أستراليا مهمة ونعمل على تلبية مطالبهم الفترة القادمة

وزيرة الهجرة تبحث احتياجات الجالية المصرية مع قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا

الجريدة الورقية