الخميس 08 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024

الزراعة: إعطاء 1.3 مليون جرعة ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الاغنام

الدكتور إيهاب صابر
الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

اطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الأبقار والماعز والاغنام ضد 
مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.
وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان الحملة بدأت يوم 27 يناير الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح أنه تم تحصين حوالي مليون و310 ألف و62 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الاغنام منذ بداية الحملة وحتى 7 فبراير الجاري.

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
 

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